"Wadln vire richten": Polizeichef wusste am Tag danach Bescheid

Die Antworten sind kurz, werfen aber doch neue Schlaglichter auf die Notruf-Affäre. So teilt Innenminister Karl Nehammer, ÖVP, mit, dass es nach dem Vorfall vom 6. September bereits am Montag darauf, dem 9. September, eine "erste Reaktion" des Vorgesetzten gegeben habe. Dieser Vorgesetzte ist Landespolizeidirektor Gerold Ortner, er sei bereits am 7. September informiert worden. Er habe zwei Tage darauf ein "ausführliches, klärendes Gespräch mit allen Beteiligten unter Einbindung der hierarchisch ebenfalls betroffenen Leitungsfunktionäre" geführt. Es habe auch eine "dienstrechtliche Maßnahme" gegeben. Welche, das bleibt geheim - Datenschutz, begründet Nehammer.