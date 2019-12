"Die Wadln vire richten": Die politischen Wogen gehen hoch

Die "Wadl viere richten"-Affäre rund um den steirischen Vize-Polizeichef wird immer mehr zum Politikum. Mittlerweile gibt es deshalb bereits drei parlamentarische Anfragen an Innenminister Wolfgang Peschorn: Neben den Grünen begehren nun auch die NEOS und die SPÖ offiziell in Dutzenden Einzelfragen Antworten, zu Alexander Gaisch' "herrischem Verhalten" am Notruf, wie es etwa die NEOS formulieren.

Brisante Detailfragen

Im Detail könnten die Antworten durchaus einige noch offene Fragen klären. So will etwa die SPÖ wissen, ob während des zweiminütigen Gesprächs andere Notrufe entgegengenommen werden konnten. "Ist die Meldung eines bereits abgefeuerten Feuerwerks ein üblicher Notruf-Fall?" merkt die SPÖ in der vom Abgeordneten Reinhold Einwallner am Montag eingebrachten Anfrage spitz an.