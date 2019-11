Notruf-Affäre: Jetzt wird gegen den Vize-Polizeidirektor ermittelt

Grüne-Anfrage an Innenminister Peschorn

Unterdessen zieht der obskure Fall immer weitere Kreise, immer tiefer wird in Gaisch' Vergangenheit gegraben. Die Grünen führten in ihrer Anfrage an den Innenminister unter underem auch Interviews aus den Jahren 2005 und 2011 an, wo Gaisch bereits als Führungsbeamter in einer Täterbeschreibung vom "Zigeunertyp" gesprochen habe oder von einer "Unterwanderung der Gesellschaft durch Muslime".