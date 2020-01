Notruf-Affäre: "Solche Aussagen sind nicht duldbar"

Darüber hinaus ist die Antwort aber knapp. Immerhin erfährt man, wann Landespolizeidirektor Gerold Ortner von dem Vorfall erfuhr, am 7. September und wann das Ministerium, am 26. November - also nicht viel früher als die Medien, die (wie der KURIER) einen Mitschnitt eines Telefonats zugespielt bekamen.

Darin ist zu hören, wie sich Gaisch wegen eines Feuerwerks in seiner Wohnumgebung beschwert und einen jungen Kollegen rüffelt, der Notruf-Dienst in der Landesleitstelle hatte. Und das nur, weil der Beamte Gaisch nicht am Namen erkannte: Er drohte dem jungen Mann ein Disziplinarverfahren an und forderte ihn auf, die Namen der Führungskräfte auswendig zu lernen.