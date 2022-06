Wachablöse in Tirol nach Platter-Rückzug

Am Sonntagnachmittag hatte Platter seine engsten Vertrauten um sich geschart und die Weichen auf Mattle als seinen Nachfolger gestellt. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl soll vor vollendete Tatsachen gestellt worden sein.

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser – der Einzige, der klare Ambitionen gezeigt hatte, in Platters Fußstapfen zu treten – soll fuchsteufelswild gewesen sein. Er erlebte ein Déjà-vu: Vor einem guten Jahr hatte Platter nach zwei Rücktritten in seinem Team innerhalb weniger Stunden die Nachfolger bestimmt, die am nächsten Tag von der Partei nur noch abgesegnet wurden – statt Walser wurde Mattle Wirtschaftslandesrat.

Auch am Montag blieb dem Landesparteivorstand in der Innsbrucker Tourismusfachschule Villa Blanka wenig anderes übrig, als den am Abend zuvor durchgesickerten Plan von Platters Getreuen durchzuwinken.