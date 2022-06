Hofburg: "Bierpartei"-Chef Pogo will kandidieren

Es sei Zeit, "Fahne zu bekennen", so der Chef der "Bierpartei" Marco Pogo, mit bürgerlichem Namen Dominik Wlazny. Nun gelte es, die nötigen 6.000 Unterstützungserklärungen zu sammeln, dann wolle man "die gemeinsame Mission" starten.

Marco Pogo und seine "Bierpartei" traten zuletzt im Herbst 2020 bei der Wien-Wahl an, 2019 auch bei der Nationalratswahl. In Wien kam die Partei mit 1,8 Prozent zwar nicht in den Landtag, gewann aber elf Bezirksratsmandate. Seither ist Pogo/Wlazny in Simmering Bezirksrat.