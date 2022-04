Politiker und Turbobier-Frontmann Marco Pogo wird endgültig zum "Gschichtldrucker"

Seine bisherige berufliche Laufbahn hat’s in sich: Der als Dominik Wlazny in Wien geborene Marco Pogo (35) war und ist schon alles – Arzt, Bierbrauer, Parteigründer, Bezirksrat, Rockmusiker (die Band heißt Turbobier) und jetzt auch Solo-Kabarettist.

Der promovierte Mediziner (Diplomarbeit über die Verträglichkeit des antibiotischen Wirkstoffs Azithromycin, 2012) verkauft den Hopfensaft seines Independent-Labels „Pogo’s Empire“ über Österreichs Grenzen hinaus, nun will er den Wählern und Fans zudem reinen Wein einschenken.

Sein Debüt nennt Pogo „Gschichtldrucker“, wie man hierzulande gern Menschen mit dem Hang zu übertriebener, oft auch angeberischer Erzählweise nennt. Von den angekündigten Inhalten her lässt sich vor allem eines vermuten: Es stimmt, dass Pogo auf seinen Weltreisen den Wahnsinn wie ein Magnet anzog. So überlebte er „Busunfälle, Drogen und pinkelnde Mafiosi“ in Fernost.

Die Premiere findet am 30. Mai im Wiener Orpheum statt.