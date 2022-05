VP-Finanzminister Brunner mit Fragen zur Inseratenaffäre konfrontiert

Dass die Causa rund um fragwürdige Inseratengeschäfte des Wirtschaftsbundes in den vergangenen Wochen derartig an Wucht gewonnen hat, das ist vor allem einer Steuerprüfung bei der VP-Teilorganisation geschuldet, die diese zu einer Selbstanzeige veranlasst hat. Es steht, wie mehrfach berichtet, Abgabenhinterziehung in Millionenhöhe im Raum.

Damit sind ausgerechnet Beamte aus dem Finanzministerium des Vorarlberger VP-Wirtschaftsbündlers Magnus Brunner an vorderster Front in dieser Affäre im Einsatz.