Vorgezogener Wahltag: Steirer können ab heute wählen

Ähnliches dürfte NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek blühen, der laut den bisherigen Umfragen den erstmaligen Einzug der Pinken in die Landstube schaffen dürfte. Er will sich von den anderen Parteien als Vertreter jener abheben, der mehr Bildung und Transparenz einfordert: "Und wir sind die Europa-Partei." Er habe ein "gutes Gefühl" weniger als zwei Wochen vor der Wahl am 24. November.

Zwei weitere Themen, die Swatek wichtig sind, sprach er beim Thema Wirtschaftsabschwung an: Er will sich für den Breitband-Ausbau einsetzen. Dass es daran hapert untermalte er mit einem Beispiel: "Ein Freund aus Weiz hat fast kein Internet, wenn es regnet und das ist die Steiermark im Jahr 2019." Außerdem brauche es den Bau eines "Supercomputers" mit entsprechender Rechenleistung, damit heimische Unternehmen nicht mehr ihre Rechenleistung in den USA ankaufen müssen.