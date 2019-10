Steiermark-Wahl: Umfrage sagt rotes Debakel voraus

Viel Anlass zur Freude gäbe es auch bei den Kleinparteien: Die Grünen verdoppeln sich mit Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl und wohl auch dank guten Wetters aus dem Bund in der Umfrage und kommen auf zwölf Prozent - so stark waren die Grünen noch nie in der Steiermark. Die KPÖ könnte ihr Grundmanandat in Graz und Umgebung halten und würde leicht auf fünf Prozent zulegen. Auch die NEOS schaffen der Studie zufolge den Sprung in den Landtag, sie liegen wie die KPÖ bei fünf Prozent und schaffen ebenfalls das notwendige Grundmandat im Wahlkreis eins, Graz und Graz-Umgebung.