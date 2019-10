Am 24. November wird in der Steiermark vorzeitig gewählt. Der Landtag, wohlgemerkt, doch wie bei Nationalratswahlen fokussieren sich öffentliches wie mediales Interesse auf die Personen an der Spitze: Drei Männer und zwei Frauen führen die Listen der bereits im Landtag vertreten Parteien an, mit mehr oder weniger langer Erfahrung als (Berufs-)Politiker.