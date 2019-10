Steirischer SPÖ-Chef buhlt um "zukunftsorientierte ÖVP-Wähler"

Schickhofer bleibt auch Montagabend bei einer Diskussionsrunde im steirischen Presseclub dabei: Trotz Abwärtsspirale - bei den Nationalratswahlen in der Steiermark sank die SPÖ auf 19,2 Prozent - sei das Wahlziel Platz Eins, wie 2015 und 2010.

"Wir machen ein Angebot an zukunftsorientierte Wähler der ÖVP und auch an die FPÖ-Wähler", sagt Schickhofer. "Wer mich wählt, weiß was er kriegt und das für fünf Jahre. Wer den Hermann (ÖVP-Chef Schützenhöfer, Anm.) wählt, weiß nicht, was er in fünf Jahren kriegt." Damit spielt der 39-jährige Schickhofer auf das ewig währende Gerücht an, der 67-jährige Schützenhöfer würde nach den Wahlen in laufender Amtsperiode aufhören und den Platz für Gesundheitslandesrat Christopher Drexler freigeben.