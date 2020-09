Vorarlberger Bürgermeisterwahlen: Polit-Erdbeben in Lech

Mit einem Paukenschlag ging die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl am Sonntag in Lech am Arlberg zu Ende. Langzeit-Bürgermeister Ludwig Muxel musste sich in dem Nobelskiort zwei Herausforderern stellen - einer davon sein langjähriger Vertrauter Stefan Jochum. Der erreichte 47,6 Prozent. Muxel kam nur auf 35,4 Prozent.

Die beiden müssen nun am 27. September in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Der dritte Kandidat im Rennen - Bruno Stolz - kam auf 16,9 Prozent.

Ein neuer Wind

Dass es in Lech überhaupt eine echte Wahl mit Listen und Bürgermeister-Kandidaten gab, ist eine Besonderheit. Hier war bislang das Modell der Mehrheitswahl - ein Vorarlberger Unikum - die Praxis. Dabei tragen die Wähler Personen auf einen leeren Zettel ein. Jene mit den meisten Stimmen erhalten ein Mandat. Der Bürgermeister wird dann vom Gemeinderat gewählt.