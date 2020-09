Vorarlberg: Mehr als die Hälfte der Gemeinden sind ausgezählt

Eine Bürgermeister-Direktwahl gab es in 66 Gemeinden. 23 Ortschefs konnten sich ebenfalls bereits am frühen Nachmittag über ihren Wahlerfolg freuen. Wobei sich die meisten von ihnen den Sieg schon vor dem Urnengang in der Tasche hatten. In 17 dieser 23 Gemeinden stand nämlich nur ein Kandidat auf dem Stimmzettel.

In den anderen sechs (Bludesch, Brand, Lorüns, St. Anton im Montafon, Koblach und Mäder) fielen die Ergebnisse relativ klar aus. Die Möglichkeit einer Stichwahl hätte es nur in Mäder geben, wo drei Kandidaten um das Bürgermeisteramt ritterten. Amtsinhaber Rainer Siegele (Liste ÖVP und Parteifreie) konnte sich gegen seiner Herausforderer von FPÖ und Neos klar mit 70,5 Prozent durchsetzen.