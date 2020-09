Vorarlberg: Wahlschluss bei Gemeindewahlen

Entschieden war die Wahl bereits de facto in 29 Gemeinden, bevor die Wahllokale am Sonntag überhaupt öffneten. Dort traten Einheitslisten an. Auswahl gab es für die Bürger also keine. In 13 Gemeinden bekamen die Wähler leere Zettel vorgelegt. Dort fanden sogenannte Mehrheitswahlen statt - ein Unikum in Österreich.

Bei der Mehrheitswahl kann jeder Wähler Namen von Personen eintragen, die er gerne im Gemeinderat wissen möchte. Wer die meisten Stimmen erhält - und die Wahl annimmt - bekommt ein Mandat. Der Bürgermeister wird aus den Reihen der Gemeinderäte gewählt.

Eine Bürgermeister-Direktwahl wird es in 65 Gemeinden geben. Dafür wurden heuer erstmals zwei eigene Stimmtzettel - einer für die Bürgermeister-, einer für die Listenwahl - ausgeteilt.