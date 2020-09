Vorarlberg: Schwarze Dominanz in Gemeindestuben am Prüfstand

In 90 der 96 Kommunen geben Ortschefs, den Ton an, die VP-Parteimitglieder sind oder dem bürgerlichen Lager zugerechnet werden. Da bei vielen Listen allerdings kein Verweis auf die dahinterstehende Partei zu finden ist, fällt die eindeutige Zuordnung aber schwer. Formal stehen nur in 33 Gemeinden VP-Listen zur Wahl.

Fakt ist: Nur in vier Gemeinden gibt es FPÖ-Bürgermeister, die SPÖ kommt überhaupt nur auf zwei. Die Grünen – VP-Koalitionspartner auf Landesebene – haben überhaupt noch nie einen Ortschef gestellt.

Die größte Chance haben sie bei diesem Wahlgang in Klaus mit ihrer Kandidatin Reingard Hensler. Die Gemeinde im Bezirk Feldkirch gehört nicht zufällig zu jenen, in denen Wallner in den vergangenen Tagen Wahlkampfauftritte absolvierte.