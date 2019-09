Vorarlberg: Bewaffneter Mann sorgt in Wolfurt für Großeinsatz

Das Zentrum der Marktgemeinde Wolfurt bei Bregenz wurde am Donnerstagvormittag großräumig abgesperrt. Passanten hatten um 10.45 Uhr einen Mann am Sternenplatz beobachtet, der eine Waffe in seinem Hosenbund trug.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen nach dem namentlich bekannten Verdächtigen ein. Er konnte gegen 11.45 Uhr in seiner Wohnung angetroffen und kontrolliert werden.

Vorläufiges Waffenverbot

Wie die Polizei mitteilte, besitzt der Mann legal eine Gaspistole, die er vor seinem Haus bei sich trug. Die Waffe wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. An die Bezirkshauptmannschaft wird eine Bericht erstattet.

Die Straßensperren in Wolfurt sind wieder aufgehoben.