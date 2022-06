Voll verliebt: Uhupaara Goofi und Rosalie wurden Eltern

„Unsere drei Uhu-Babys sind bereits sehr aktiv und die meiste Zeit mit dem Fressen beschäftigt. Vor allem für Mama Rosalie bedeutet die Aufzucht viel Arbeit. Papa Goofi unterstützt sie dabei so gut wie möglich und wacht auf einem Ast thronend über das Wohl seiner Familie“, teilte Falkner Offenbacher seine Beobachtungen.

Die Uhus leben gemeinsam mit den anderen Vögeln in der Greifvogelarena am Wilden Berg, welche in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. „Unsere Gäste können in der Falknerei einen ersten Blick auf die Jungfamilie werfen. Einige Verhaltensregeln sollten dabei unbedingt beachtet werden. Auch wenn unsere Greifvögel generell die Nähe zum Menschen gewohnt sind, ist ein ruhiges Verhalten in der Greifvogelarena für die Tiere wichtig. Um sie in ihrem Lebensraum nicht zu stören, sind Hunde in der Falknerei nicht zugelassen“, erklärte Mautern-Leiterin Margot Bachbauer.

Uhus werden bis zu 25 Jahre alt

Der Uhu (Bubo bubo) gehört zur Familie der Eulen und ist in Europa, Nordafrika und Asien zu finden, in Mitteleuropa vor allem im Alpenraum und da wiederum im Mittelgebirge. Mit ihren großen Augen können sie in der Dunkelheit gut sehen und durch die vielen weichen Federn auf der Jagd nahezu lautlos fliegen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Mäusen, Ratten, Hasen oder auch anderen mittelgroßen Vogelarten.

Uhus werden für Vogelverhältnisse recht alt - in freier Wildbahn kann das bis zu 25 Jahre gehen. Bei menschlicher Haltung sind gut und gern zehn weitere Lebensjahr drin. Weibchen sind übrigens deutlich größer als die Männchen.