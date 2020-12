Viele Flussläufe Österreichs sind nun Vogelgrippe-Risikogebiet

Über Seuchenbekämpfung hat Österreich im vergangenen Jahr mehr gelernt, als den meisten lieb war. Nun bereitet sich das Land auf die nächste Seuche vor. Bei der Geflügelpest – auch bekannt als Vogelgrippe – handelt es sich allerdings um eine Tierseuche. Mit Montag sind erhebliche Teile des Landes vom Gesundheitsministerium zum Geflügelpest-Risikogebiet ernannt worden.

Die Maßnahme ist eine Folge der zunehmenden Ausbreitung der Tierkrankheit in Europa. Vor gut zwei Wochen wurde in Passau an der bayerisch-oberösterreichischen Grenze das Virus bei Wildenten nachgewiesen. Schon zuvor gab es in Nordeuropa zahlreiche Fälle, auch Frankreich und Kroatien sind bereits betroffen.

Als Risikogebiete gelten unter anderem die oberösterreichischen Bezirke Braunau, Schärding und Ried im Innkreis, der gesamte Flusslauf der Donau, das niederösterreichische Grenzgebiet zu Tschechien und der Slowakei, der Westen des Salzburger Flachgaus, das Rheintal in Vorarlberg, der Flusslauf der Mur in der Steiermark und Gebiete in Unterkärnten.