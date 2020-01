Vogelgrippe und Schweinepest: Vorbereitung auf Tierseuchen

Zuletzt gab es 2017 einen Fall der Vogelgrippe in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Eisenstadt-Umgebung. Wildvögel sollen die Tierseuche in den Bestand geschleppt haben.

Damals wurde der Betrieb gesperrt, alles Geflügel gekeult und es wurden Schutzzonen aufgezogen. Bei Wildvögeln wird vor allem rund um den Neusiedler See eine Übertragung befürchtet.

In den vergangenen Wochen wurde die Vogelgrippe bei Geflügel in Polen, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Tschechien festgestellt, wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit mitteilt.