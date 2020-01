Schweinepest kommt immer näher

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) kommt der österreichischen Grenze immer näher. 2014 wurden die ersten Fälle in Osteuropa bekannt. In einem Wildgatter bei Budapest kam es im Vorjahr zu einem Ausbruch der für Schweine tödlichen Seuche. Auch in Deutschland sind die Behörden alarmiert, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt, gibt es einen Nachweis des Virus in Polen. Eine Verbreitung ist über erkrankte Wildschweine möglich. Aber auch indirekt über kontaminierte Kleidung, Fahrzeuge oder rohes Fleisch kann sich das Virus ausbreiten. Während die ASP für den Menschen ungefährlich ist, ist sie für Schweine in den meisten Fällen tödlich.