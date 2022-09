Vor rund einem Monat waren die ersten Hinweise aufgetaucht: Im Kärntner Lesachtal sollen nahe der Grenze zu Osttirol auf der Tscheltscher Alm zwei Wölfe mit sechs Jungen gesichtet worden sein.

Gut einen Monat später herrscht nun offenbar Gewissheit, dank des Videobeweises einer deutschen Urlauber. Die Frau hat ein Video in den sozialen Netzwerken geteilt, auf dem fünf Wolfswelpen zu sehen sind, die auf einem Berghang im oberen Drautal herumtollen. Orf.at berichtet zuerst darüber. Das Video selbst will die Urlauberin nicht zur Verfügung stellen.

Jäger und Wolfsbeauftragter bestätigen

Auf KURIER-Nachfrage bei Kärntens Wolfsbeauftragten, Roman Kirnbauer, gab es eine finale Bestätigung: "Ich habe mich mit Jägern in der Gegend unterhalten. Der Platz, auf dem die Wolfswelpen zu sehen sind, ist definitiv in der Gegend. Und laut meiner Einschätzung handelt es sich bei den fünf Tieren um Wolfswelpen", erklärt Kirnbauern. Auch der Zeitpunkt der Aufnahme, im August, wäre stimmig. Die Wölfin hätte ihren Nachwuchs dann im Mai zur Welt gebracht, in der Fachsprache gewölft.

Genetischer Nachweis aus Tirol über Nachwuchs

Und nicht nur das Video gibt letzte Klarheit. In Tirol bestätigt ein DNA-Nachweis, dass eindeutig Jungwölfe umgehen. Der Nachkomme entstammt demnach vom männlichen Wolf (108 MATK) und dem weiblichen Wolf (121 FATK). Beide waren in Osttirol zum Abschuss freigegeben. Die beiden Raubtiere wurden bei Rissen auf der Lavanter Alm nachgewiesen. Als der Verdacht entstand, dass die beiden Tiere Junge haben könnten, hatte der WWF die Rücknahme des Abschussbescheides gefordert. Der KURIER berichtete. Aktuell sind keine Wölfe zum Abschuss freigegeben.

Laut Einschätzung Kirnbauers dürfte der Wolfsnachwuchs nun wohl zwischen dem Grenzgebiet von Osttirol und Kärnten weiter umherstreifen. Junge Wölfe bleiben bis zu ihrem zweiten Lebensjahr bei ihrem Rudel.