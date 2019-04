Video von Doping-Razzia in Seefeld: Polizist zu Geldstrafe verurteilt

In der Nacht auf den 27. Februar 2019 marschiert ein Großaufgebot an Polizisten in Seefeld auf. Die Doping-Razzia im Zuge der Nordischen Ski-WM in Tirol ist erfolgreich. Trotzdem hat der Einsatz für die Exekutive einen bitteren Beigeschmack.

Bei zwei des Doping überführten ÖSV-Langläufern, Max Hauke und Dominik Baldauf, handelt es sich um Polizeisportler. Am Mittwoch, rund einen Monat nach der Razzia, gab es zudem für einen bei der Seefeld-Razzia beteiligten Beamten ein Nachspiel vor dem Landesgericht Innsbruck.