Versteckspiel mit Kripo-Akten

So rasch wie geplant kann die Kampusch-Evaluierungskommission im Innenministerium mit ihren Unterstützern vom amerikanischen FBI und dem deutschen Bundeskriminalamt die Überprüfung der Entführungsaffäre nicht abschließen. Denn der Bruder eines toten Kriminalpolizisten hält angebliche Beweismittel zurück, weil er sie in einem Enthüllungsbuch vermarkten will.

Am 25. Juni 2010 erschoss sich in Graz der damals 59-jährige Kripo-Oberst und vormalige Kampusch-Chefermittler Franz Kröll. Sein Bruder, der Gärtner Karl Kröll, entnahm aus der Wohnung des toten Oberst einen Daten-Stick mit Kampusch-Unterlagen, einen Laptop und angeblich auch Geld.

Kröll wurde dafür zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Denn Kröll behauptet, der Bruder habe ihm noch zu Lebzeiten aufgetragen, dass er „die Sachen sichern und weiterführen“ soll, wenn ihm etwas passiere.

Seitdem lebt der 57-jährige Gärtner angeblich nur noch für eine Mission: Er will beweisen, dass der Bruder umgebracht wurde und dass Natascha Kampusch Opfer eines Kinderpornoringes war. Eine SMS an seine Schwester, wonach die Unterlagen des Bruders 125.000 Euro von Zeitungen bringen würden, bezeichnete er vor Gericht als „Scherzchen“.

Krölls Mehrtätertheorie mit Kinderporno-Hintergrund baut im Wesentlichen auf der Beobachtung der Zeugin Ischtar A. auf. Das damals 13-jährige Mädchen hatte die Entführung beobachtet und anfangs von zwei Entführern gesprochen.