Geheimakte Kampusch aufgetaucht

Die Entführung der Natascha Kampusch ist die meistgeprüfte Kriminal-Causa. Mehrere Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften sowie ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss tüftelten über Aktenbergen, die noch viele Fragen offen lassen. Erst jetzt, 14 Jahre nach der Tat, stellt sich aber heraus, dass auch beim Bundesheer unentdeckte Kampusch-Erhebungsakten liegen.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss kam im Juni zum Schluss, dass die Ermittler im Entführungsfall nicht mit der ausreichenden Sorgfalt gearbeitet hätten, und dass wesentliche Fragen nicht beantwortet wurden. Kritisch wurde von den Parlamentariern im Abschlussbericht angemerkt: "Dabei wurde die Arbeit des Unterausschusses durch den Umstand, dass ihm nicht alle Akten vorgelegen sind, erschwert."

Eines dieser fehlenden Aktenkonvolute betrifft höchst sensible Erhebungen des Abwehramtes – dem Inlandsnachrichtendienst des Bundesheeres – in der Sado-Maso-Szene gegen einen Milizoffizier und einen aktiven Brigadier des Ministeriums. Das spielt nun hinein in die Frage, ob der Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil ein Einzeltäter war. Denn seinem Freund Ernst H. wird von verschiedenen Seiten Mitwisserschaft und sogar Mittäterschaft nachgesagt. Beides konnte bis jetzt nicht bewiesen werden. Laut Rufdatenerfassung hatte Ernst H. engen Kontakt zum Milizoffizier. Auch eine Pornoladen-Besitzerin spielt bei dieser Verbindung eine Rolle.

Der Kripo-Beamte Franz Kröll brachte in Erfahrung, dass gegen einen Freund des Milizoffiziers – ein Brigadier im Ministerium – schon früher vom Abwehramt wegen eines Pornoskandals ermittelt wurde. Darüber müsse es einen dicken Erhebungsakt unter dem Codenamen "Geh.Abb/98-Sonderprogramm Dürer" geben.

Polizist Kröll forderte vom Bundesheer den Akt an. Laut Aktenvermerk Krölls wurde ihm die Übermittlung verweigert, weil der Akt nicht mehr auffindbar sei.