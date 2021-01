Verschärfung: Online-Einreiseformular erleichtert Grenzkontrollen

Verschiedene Virus-Mutationen in Europa haben zur Folge, dass an Österreichs Grenzen bei der Einreise schärfer kontrolliert wird. Im Vorfeld wurden dafür diese Woche bereits 45 kleinere Grenzübergänge zu Tschechien und zur Slowakei zur Gänze geschlossen.

Seit Freitag müssen sich außerdem alle einreisenden Personen, auch Österreicher, im Vorfeld auf www.oesterreich.gv.at online registrieren (das nennt man „Pre-Travel-Clearance“).

Diese Daten werden automatisch an die für den Aufenthaltsort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde geleitet, was die Kontrolle der verpflichtenden Quarantäne sowie das Contact-Tracing erleichtern soll. Die Quarantänepflicht beträgt zehn Tage, nach fünf Tagen ist ein Freitesten möglich.

"Zettelwerk" ist passé

In der Praxis scheint die Vorab-Online-Registrierung den bürokratischen Aufwand an den Grenzen zu erleichtern. Bisher mussten Flugreisende vor ihrer Ankunft in Österreich im Flugzeug ein entsprechendes Formular ausfüllen.

Dieses „Zettelwerk“ erspare man sich nun, heißt es aus dem Innenministerium. Die Einreisekontrolle könnte so schneller abgewickelt werden. Die elektronische Datenerfassung bringe also erhebliche Vorteile.