In den vergangenen 163 Jahren brachten März und April in Österreich nur drei Mal weniger Niederschlag als 2021, wie eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt. Österreichweit gab es 40 Prozent weniger Niederschlag als im vieljährigen Mittel, in den trockensten Regionen - vor allem im Süden und Osten Österreichs - fielen sogar 50 bis 80 Prozent aus.

Auch auf die gesamte Fläche Österreichs gesehen ist die Trockenheit im historischen Vergleich bemerkenswert. Seit dem Messbeginn im Jahr 1858 brachte der Zeitraum März bis April in den Jahren 1893 (-57 Prozent), 1946 (-58 Prozent) und 2003 (-57 Prozent) weniger Niederschlag als dieses Jahr. Alle Angaben basieren auf dem Datensatz HISTALP-Tiefland in Bezug zur internationalen Klimavergleichsperiode 1961-1990.

Weniger Niederschlag seit 2000er-Jahre

Seit den 2000er-Jahren zeigen März und April einen Trend zu immer weniger Regen und Schnee. „Der Grund dafür ist noch nicht ganz klar“, sagte ZAMG-Klimaforscher Klaus Haslinger. „Einerseits fällt diese Änderung mit der markanten Erwärmung in Österreich und Europa zusammen, andererseits sehen wir in den langen Datenreihen des Niederschlags in Österreich und allgemein in Europa oft langfristige Schwankungen, die mit natürlichen Veränderungen der großräumigen Zirkulation in der Atmosphäre und in den Ozeanen zusammenhängen.“