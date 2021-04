„Das Frühjahr will nicht so richtig durchstarten“, bedauert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet: Auch wenn es am Donnerstag mild war und am Feiertag mit bis zu 23 Grad angenehm warm wird - „Daniel“ ist schon auf dem Weg. Das Tief löst Vorgänger „Christian“ ab, trifft spätestens Sonntagfrüh ein und hat auch noch Regen dabei. Somit folgt der Mai nahtlos dem April: Es bleibt zu kalt für diese Jahreszeit, und das voraussichtlich bis Ende kommender Woche.

Die unterdurchschnittliche Temperatur ist eine Konstante in diesem Frühling, wenn auch für viele Menschen keine erfreuliche. Der April 2021 fällt nämlich völlig aus dem Rahmen: Es ist mit 2,7 Grad weniger als im langjährigen Durchschnitt der kälteste April seit 24 Jahren, 1997 war auf das Monatsmittel gerechnet noch kälter.