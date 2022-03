Verkehrsunfall in Salzburg: Mutter und ihr Kleinkind schwer verletzt

Eine Fußgängerin und ihr Kleinkind sind am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Straßwalchen (Flachgau) offenbar schwer verletzt worden. Eine 67-jährige Autofahrerin stieß beim Einbiegen in die Mondseestraße gegen die 37-jährige Einheimische, die am Fahrbahnrand ging und dabei ihr einjähriges Kind auf dem Arm trug. Laut Polizei wurde die Mutter gegen die Windschutzscheibe des Wagens und ihr Kind zu Boden geschleudert.

Unfallursache wird ermittelt

Die beiden Verletzten wurden von einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen. Die aus dem Flachgau stammende Pkw-Lenkerin, die in Richtung Mondsee unterwegs war, überstand den Zusammenstoß unverletzt. Sie war nicht alkoholisiert. Die Ursache des Unfalls muss noch ermittelt werden.