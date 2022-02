Lkw-Lenker ohne Führerschein lieferte der Polizei Verfolgungsjagd

Ein Wiener Lkw-Chauffeur ohne gültige Lenkberechtigung hat sich am Freitagnachmittag in Niederösterreich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten das Fahrzeug bei Schwerverkehrskontrollen in Himberg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) überprüfen. Der 24-Jährige fuhr jedoch weiter, anstatt anzuhalten. Die Polizisten folgten dem Lkw in ihrem Streifenwagen, nach zehn Minuten konnte der Wiener gestoppt werden, berichtete die Exekutive am Montag.

Während der Verfolgungsjagd beging der Mann laut Polizei mehrere Verwaltungsübertretungen - unter anderem fuhr er zu schnell und setzte keinen Blinker. Mehrere Polizeistreifen waren beteiligt. Als Grund für den Fluchtversuch gab der Lkw-Chauffeur der Exekutive zufolge an, dass er keine gültige Lenkberichtigung besitzt. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha angezeigt.