St. Pöltner drohte, Polizisten "snipermäßig zu erlegen"

In der Wohnung angekommen, verfasste der Niederösterreicher ein Mail, das er an die Landespolizeidirektion Niederösterreich schickte. Der Inhalt klang bedrohlich, unter anderem schrieb M, dass er Beamte „snipermäßig mit seiner Heckler & Koch erledigen werde“, mehrere Beschimpfungen inklusive. Kurze Zeit später klopften Polizisten an die Wohnungstür des 59-Jährigen, doch er öffnete nicht. Stattdessen schrieb er ein weiteres Droh-Mail an die Landespolizeidirektion. Als die Beamten die Wohnungstüre mit einer Ramme aufbrachen, wurden sie mit einer Ladung Pfefferspray empfangen. Drei Polizisten erlitten dabei Verletzungen.

Am Montag wurde M. nun der Prozess gemacht. Das Tattoo, so der Angeklagte, sei in Thailand gemacht worden und eine Schnapsidee gewesen. „Ich habe mit Nazis nichts am Hut“, sagte er zu Richterin Andrea Humer. Er habe sich bei der Tat im November darüber geärgert, dass er nicht mit Cent-Münzen bezahlen habe dürfen.

Urteil

Das Urteil der Geschworenen: 18 Monate Haft, davon 15 Monate bedingt. Weil der Niederösterreicher bereits seit einiger Zeit in Untersuchungshaft sitzt, durfte er am Montag als freier Mann heimgehen. Nicht rechtskräftig.