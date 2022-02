Goldhamster in St. Pölten im Müll "entsorgt"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein erschütternder Tierfund wurde dem Tierschutzverein vor Kurzem von der Polizei gemeldet. In einem Müllcontainer in der Nähe des St. Pöltner Bahnhofs waren zwei Goldhamster "wie Müll" entsorgt worden, wie die Tierschützer via Facebook mitteilen.

"Fassungslos"

"Wir sind fassungslos dass es 'Menschen' gibt die so wenig Respekt vor Lebewesen haben", zeigt man sich seitens des Tierschutzvereins erschüttert. Die beiden Goldhamster seien bei ihrer Ankunft im Tierheim sehr durstig und verängstigt gewesen. Nun seien sie aber auf dem Weg der Besserung und werden aufgepäppelt.