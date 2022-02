Süße Überraschung: "Dunkin' Donut"-Filiale in St. Pölten eröffnet

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Seit 24. Februar ist die St. Pöltner Innenstadt um einen süßen Laden reicher: Die insgesamt zwölfte Filiale von "Dunkin' Donuts" hat einen neuen Standort in der Landeshauptstadt eröffnet. Auf rund 100 Quadratmeter werden künftig verschiedenste Donuts angeboten.

25 verschiedene Donuts

Täglich werden etwa 25 verschiedene Donutsorten in der zentralen Produktion in Wien hergestellt. Die Donuts werden dabei per Hand gefüllt und glasiert. Rund die Hälfte der Produkte im Sortiment sind vegan. Außerdem dürfen sich Kunden zusätzlich auf Cronuts (Croissant-Donut-Gebäck), Cookies, Muffins, Munchkins und Bagels freuen.

Wo es möglich ist, wird laut dem Unternehmen auf Regionalität gesetzt. Das verwendete Marmelade stammt etwa vom österreichischen Traditionsunternehmen Darbo. Der ausgeschenkte Kaffee besteht zu 100 Prozent aus Arabica Bohnen und ist Fairtrade-zertifiziert.

Zehn Mitarbeiter werden in der neuen Filiale künftig beschäftigt sein.