Aus nach hundert Jahren: Zahn der Zeit nagt an St. Pöltner Handel

Während bei den Stammkunden die Trauer über die Schließung überwiegt, blicken die Geschäftsführer auch mit einem lachenden Auge in die Zukunft. Noch laufe der Abverkauf, danach folgt der Umbau der Räumlichkeiten zu einem neuen Schauraum der Glaserei.

Konditorei ohne Kaffeehaus

Während in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten Land) die Langer Mühle nach 67 Jahren komplett schließt, wird auch in der St. Pöltner Traditionskonditorei „Punschkrapferl“ umgebaut. 30 Jahre lang empfing Eleonora Brandstetter im dazugehörigen Kaffeehaus Gäste aus der Region. Da sich die Unternehmerin nun in den Ruhestand verabschiedet, gehen ihr Sohn Andreas und Schwiegertochter Katharina aber neue Wege. Ab 1. März wird der Verkaufsraum erweitert.

Auch eine Schaukonditorei entsteht, wo Kunden beispielsweise beim Tortenverzieren und Marzipanfigurenformen zusehen können. „An der gewohnten Qualität und an der Vielfalt unserer Produkte wird sich nichts ändern“, kündigt man im Gespräch mit der Stadt St. Pölten sogar den Ausbau des Sortiments an. Kaffee und Snacks gibt es dann mit Anfang April nur noch zum Mitnehmen.