Lederleitner eröffnet Gartengeschäft in St. Pöltner Innenstadt

Man kennt ihn bereits aus der alten Börse in Wien, den Orangerien in Laxenburg und Krems oder dem Schloss Walpersdorf. Nun kommt der Gartenausstatter Lederleitner auch in die Hauptstadt Niederösterreichs. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen am Montag, dem 3. Mai, wird das neue Geschäft der Familie Lederleitner in der St. Pöltner Innenstadt am Herrenplatz eröffnet.

„Wenn die Sonne herauskommt, haben die Menschen auch wieder mehr Energie und Motivation, ihre Gärten aufzufrischen und schön zu machen. Frische Blumen und Pflanzen sowie fröhliche, farbenfrohe Wohn- und Gartenaccessoires sind nun wieder voll im Trend“, sagt Gabriele Lederleitner.