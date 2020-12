Verkehrsausgliederung aus der Salzburg AG auf der langen Bank

Hohe Investitionen

Zwar würde das Geld für die Salzburg-AG-Eigentümer Land (43 Prozent) und Stadt (31 Prozent) teilweise von einer Tasche in die andere wandern, der oberösterreichische Miteigentümer Energie AG (26 Prozent) hat aber kein Interesse an einem Freundschaftspreis. Die Ausgliederung können Land und Stadt bei der aktuellen Budgetlage de facto nur über Schulden finanzieren. Im Budget der Salzburg AG für 2021 ist auch die Verkehrssparte voll eingeplant.

Abgesehen davon wird das Unternehmen im kommenden Jahr stark investieren. Der Aufsichtsrat segnete am Donnerstagabend das Investitionsprogramm in der Höhe von 212 Millionen Euro ab. 35 Millionen Euro wandern in den Breitbandausbau, 12 Millionen in die Busse, 7 Millionen in die Lokalbahn. In Siezenheim will die Salzburg AG um 37 Millionen Euro ein neues Biomasse-Heizkraftwerk bauen, das Kraftwerk Rotgülden im Lungau soll um 25 Millionen Euro neu errichtet werden.