Innsbrucker Bürgermeister: „Keine Partei will Neuwahlen“

Ob sie daran festhalten, wollte FI-Klubobmann Krackl am Freitag noch nicht beantworten: „Das wäre verfrüht. Zuerst müssen wir darüber nachdenken, wie man zusammenarbeitet und alles gesamthaft analysieren.“

Der Ball liege jetzt erst einmal beim Bürgermeister. „Unsere Türen sind offen“, so Krackl, der den Stadtchef als Manager gefordert sieht: „Er muss ein Team formen.“

Der Haussegen hängt in der Koalition seit Anbeginn schief. „Schon in einer Zweier-Beziehung kracht es immer wieder, in einer Vierer-Beziehung halt öfter“, meint Willi dazu und zeigt sich überzeugt: „Das kann man sich ausreden. Jetzt ist es erst einmal wichtig, Druck herauszunehmen und Ruhe hineinzubringen.“ Spätestens beim allwöchentlichen Koalitions-Jour-fixe am kommenden Dienstag treffen die Streithähne wieder aufeinander.