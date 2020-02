Salzburg AG soll bis 2021 Verkehr an Stadt und Land übertragen

Start für 2021 geplant

Das zweite Ziel ist ein „Mehr an Handlungsspielraum in der Verkehrsplanung, um ein attraktives Angebot bieten zu können“, sagt der Sprecher. Beschlossen wurde in der ersten Sitzung die Einrichtung einer Expertengruppe – ohne Politiker – von Stadt und Land, die für die nächste Sitzung in zwei Monaten „Fakten und Grundlagen zur weiteren Entscheidungsfindung vorlegen“ soll.

Der Zeitplan ist ambitioniert. Bis Ende des Jahres soll klar sein, wie die neue Verkehrsgesellschaft konkret aussehen soll, bereits im kommenden Jahr soll die Gesellschaft ihren Betrieb aufnehmen. Besprochen wurden auch weitere Ideen.