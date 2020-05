Vergleich im Salzburger Swap-Millionenprozess unwahrscheinlich

Die berühmten Salzburger Swaps könnten die Gerichte noch lange beschäftigen. Das ist das Ergebnis der ersten Tagsatzung des Millionenprozesses zwischen Land und Stadt Salzburg am Montag am Landesgericht. Wie berichtet, klagt das Land die Stadt auf 4,795 Millionen Euro Schadenersatz aufgrund der negativ bewerteten Zinstauschgeschäfte, die zur strafrechtlichen Verurteilung von Ex-Bürgermeister Heinz Schaden und weiteren Politikern und Beamten geführt haben.

Ein Vergleich in dem Verfahren scheint aktuell nicht sehr wahrscheinlich. „Es gibt ein Unwohlsein auf allen Seiten für eine Lösung irgendwo in der Mitte. Es gibt keine großen Möglichkeiten, das mit einem Vergleich zu erledigen“, berichtete der Anwalt der Stadt aus den Vergleichsgesprächen. Es bestünde die Gefahr, dann wieder in einer Handlung zu sein, „die nicht ganz astrein ist“, sagte der Anwalt. Sprich, es geht auch bei den aktuell verantwortlichen Akteuren die Angst vor der Untreue um.