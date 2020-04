Schaden weist Forderung zurück: "Salzburg steht kein Cent zu"

Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden hat die Forderung der Stadt Salzburg nach der Zahlung von 542.000 Euro an Anwaltskosten zurückgewiesen. Am Mittwoch, einen Tag vor Ablauf des Ultimatums, schickte Schadens Anwältin Bettina Knötzl ein Antwortschreiben an den Anwalt der Stadt Salzburg - und dieses Schreiben hat es in sich.

Die Schlussfolgerung der dreiseitigen Antwort, die dem KURIER vorliegt: "Folglich steht der Stadt Salzburg kein Cent zu." Für eine "vernünftige wirtschaftliche Lösung" sei Heinz Schaden aber offen. Man warte deshalb auf die Einladung zu einem Vergleichsgespräch.

Wie berichtet fordert die Stadt Salzburg die Anwaltskosten aus dem Swap-Prozess ein, in dem Heinz Schaden wegen Untreue zu drei Jahren teilbedingter Haft, davon ein Jahr unbedingt, verurteilt wurde. Den unbedingten Teil verbüßt Schaden aktuell mit einer elektronischen Fußfessel.