Verfassungsschutz-Bericht: Mehr Straftaten durch Linksextreme

Nach der Zerschlagung des IS in Syrien und im Irak würde vor allem im Kleinen und Verborgenen agiert. Im BVT-Bericht ist von "lokal aktiven Zweigstellen" die Rede. Noch immer werde in einschlägigen Medien und Foren zu Anschlägen auf stark frequentierten Plätzen aufgerufen.

Als schwer kalkulierbares Risiko werden Foreign Fighter (ausländische Kämpfer) gesehen. Im Vorjahr waren dem BVT 326 Personen aus Österreich bekannt, die sich aktiv am Jihad beteiligt haben bzw. beteiligen wollten. 69 Personen sind tot, 93 zurück gekehrt.

62 konnten an der Ausreise gehindert werden. 102 befinden sich noch im Kriegsgebiet. "Die Attraktivität und die Anziehungskraft islamistischer Ideologien ist in absehbarer Zeit ungebrochen.

