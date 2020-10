Brandanschlag auf FPÖ NÖ Geschäftsstelle: Prozess fortgesetzt

Am Landesgericht St. Pölten ist am Dienstagvormittag der Prozess wegen versuchter Brandstiftung gegen einen 21-jährigen Afghanen fortgesetzt worden. Er soll im August 2019 gemeinsam mit drei bisher nicht ausgeforschten Komplizen einen Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich in St. Pölten verübt haben.

Am zweiten Verhandlungstag hatten zunächst weitere Zeugeneinvernahmen stattgefunden. Im Anschluss starteten die Schöffen ihre Beratung.