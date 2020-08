Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale: Angeklagter bestreitet Tat

Ein weiterer Gerichtsmediziner bezeichnete dann aber die Möglichkeit, dass der Angeklagte auf der Aufnahme der Überwachungskamera zu sehen sei, aufgrund dessen Körpergröße als „eher unwahrscheinlich“. Er verwies jedoch auf Schwankungen bei den Berechnungen von bis zu zehn Zentimetern. Bei einer fotogrammetrischen Vermessung am Tatort ergab bei dem am Video zu sehenden unbekannten Täter eine Körpergröße von 1,72 Meter.

Der Verdächtige hat eine vom Richter verlesene Körpergröße von 1,68 Meter samt Schuhwerk. Am Tatort gefundene DNA-Spuren belasteten den Beschuldigten ebenfalls nicht.

Dem 21-Jährigen werden zudem gefährliche Drohung, schwere Körperverletzung, Verleumdung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Diese Delikte soll der junge Mann während seiner Inhaftierung im September in der Justizanstalt St. Pölten begangen haben. Als Grund nannte der 21-Jährige seinen Wunsch, in eine andere Zelle verlegt zu werden.

Bei einem Streit soll er Mithäftlinge mit einem Messer bedroht haben. Der Mann bekannte sich in diesen Anklagepunkten ebenfalls für nicht schuldig, gestand jedoch, Zellengenossen verleumdet zu haben, indem er sie für Verletzungen verantwortlich machen wollte, die er sich selbst zugefügt hatte.

Von drei Justizbeamten will der 21-Jährige geschlagen und getreten worden sein. Diese will Richter Markus Grünberger zu den Vorwürfen in den Zeugenstand holen. Der Angeklagte ist vor allem wegen Drogenhandels in Wien mehrfach vorbestraft und hat erst eine neunmonatige Haft abgesessen.