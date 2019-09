Brandanschlag auf FPÖ: Verdächtiger bleibt weiter in U-Haft

Der 20-jährige Afghane, der laut Polizei an der Tat mitgewirkt haben soll, streitet bislang jede Verstrickungen in die Aktion am 12. August ab. Verletzt wurde bei der Feuerattacke niemand, allerdings wurden Fenster und Werbematerial zerstört.

Brandwunden

Der junge Mann war deshalb ins Visier der Ermittler geraten, weil er sich kurz nach dem Anschlag Brandwunden an der Schulter in einem Wiener Krankenhaus behandeln ließ. Dabei soll er gegenüber Ärzten auch Aussagen getätig haben, die ihn in Verbindung mit der Tat gebracht haben sollen.