Anschlag auf FPÖ-Zentrale: Verdächtiger Afghane streitet alles ab

Bekannt ist nur, dass derzeit nach drei weiteren Personen gefahndet wird. Wie berichtet, waren auf einem Überwachungsvideo insgesamt vier Vermummte zu sehen, die Brandsätze zündeten.

Selbst in Brand gesteckt

Zu sehen ist auf der Aufnahme auch, dass sich einer der Vermummten bei dem Angriff selbst in Brand gesteckt hatte. Fahnder gehen davon aus, dass sie diesen Mann festnehmen konnten. Er soll nach der Tat in einem Krankenhaus in Wien aufgetaucht sein, um sich Brandwunden an der Schulter behandeln zu lassen. So war er ins Visier der Polizei geraten.