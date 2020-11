Veranstalter im Lockdown: 520-mal hoffen auf die Ausfallhaftung

Unterstützung verlängert

Die Stadt hat bereits beschlossen, ihre Unterstützungsmaßnahmen für Sport und Kultur bis Ende 2021 zu verlängern. Dazu stellt Salzburg einen Gesamtbetrag von 2,5 Millionen Euro aus der Betriebsmittelrücklage zur Verfügung. Das sei sehr zu begrüßen, meint Randisek, allerdings nimmt er die Stadt bei der generellen Förderung in die Pflicht.

Erst für das heurige Jahr sei die Förderung etwa für den Dachverband um mehr als ein Viertel gekürzt worden. „Für 2021 steht die Förderung wieder zur Disposition, das ist schon eine Tragik“, sagt Randisek.

Einzelne Freizeiteinrichtungen der Stadt bereiten sich allerdings bereits auf das Wiederaufsperren vor. So wird seit dieser Woche bei der Eishalle die erstmals geplante, 240 Meter lange Eislaufrunde durch das Volksgartenbad – in Anlehnung an den Wiener Eistraum – aufgebaut. „Wir wollen so aufgestellt sein, dass wir innerhalb von drei Tagen startklar sind“, sagt Auinger. Die neue Runde könnte nach dem Lockdown als erster Teil der Eishalle wieder öffnen.