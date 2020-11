Sichtung in Salzburg: Wie die Kaiseradler westwärts ziehen

Kleopatra ist eine besonders ausflugsfreudige Kaiseradlerin. Das drei Jahre alte Weibchen der bisher nur im Osten Österreichs heimischen Kaiseradler flog heuer im Sommer bis nach Tirol, wie Senderdaten von Kleopatra belegen. Sie steht damit an der Spitze einer zurückgekehrten Adlerart, die sich zunehmend nach Westen ausbreitet.

In Salzburg hat es heuer schon vier Beobachtungen von Kaiseradlern gegeben – die ersten dokumentierten seit 1955, wie der ORF Salzburg berichtet. Das eigentlich in steppenartigen Landschaften Osteuropas und Zentralasiens heimische Tier wagte sich dabei auch tief in die Alpen vor. Zwei Beobachtungen gab es im Seidlwinkltal in Rauris im Nationalpark Hohe Tauern.