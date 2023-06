UVP-Affäre in der Steiermark: Rechnungshof rügt Behörde

Der Rechnungshof (RH) in Wien hat auf Verlangen des steirischen Landtags die Abwicklung von Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unter die Lupe genommen und Kritik geübt: „Das Erstellen von Bescheiden darf nicht an Externe ausgelagert werden“, hielt der RH fest.

In mindestens drei Verfahren waren seitens der UVP-Behörde Bescheide mit Projektwerbern oder deren Bevollmächtigten abgestimmt worden. Ob die Sachverhalte strafrechtlich relevant seien, ließ der RH offen.

Textteile übernommen

Kernthema der Prüfung war, wie Bescheide im Rahmen der UVP zustande kamen. Prüfzeitraum waren die Jahre 2015 bis 2021. „Es zeigte sich: Bei mindestens drei Verfahren wurden Textteile beziehungsweise Formulierungen von Projektwerbern an Bedienstete der UVP-Behörde übermittelt, die sich mitunter wortident in Bescheiden wiederfanden“, hieß es in dem am Freitag veröffentlichen RH-Bericht.

Die Durchführung von Bewilligungsverfahren sowie die Erstellung von Bescheiden seien aber hoheitliche Kernaufgaben, die nicht an Externe ausgelagert werden dürfen.