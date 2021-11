Sie sollen, so der Vorwurf, Gutachten nicht selbst erstellt, sondern einfach vorgefertigte Stücke von Projektwerbern oder deren Rechtsanwälten einfach übernommen haben. Politisch birgt das Zündstoff, wie am Dienstag bei der Sitzung des Landtag Steiermark deutlich wurde: Bereits am Vormittag legte SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner auf Anfrage der KPÖ eine Liste aller Bauprojekte vor, die während der Amtszeit der betroffenen Mitarbeiter eingereicht wurden. Insgesamt waren das 37: 17 davon wurden genehmigt, darunter einige Windparks oder das Pumpspeicherwerk auf der Koralm. Über die übrigen eingereichten Projekte wurde noch nicht entschieden, darunter ein Skigebiet auf dem Loser in der Obersteiermark, weitere Windparks und auch ein Kraftwerk. Diese Verfahren sind also offen.