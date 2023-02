Steirische Umweltlandesrätin nach RH-Rohbericht unter Druck

Lambert Schönleitner (Grüne) versicherte, dies "ist keine Angriffsdebatte auf die Landesrätin". Vielmehr gehe es um die Natur, aber auch um die Wirtschaft, die Verfahren in angemessener Zeit erwarte. Nicht alles in der Abteilung sei schlecht, "es geht um die Qualität in der Führung und Aufsicht dieser Abteilung". Es sei irritierend, wenn die Landesrätin von nichts gewusst haben wolle, obwohl es Hinweise gegeben habe. "Erst nach zwei Monaten kam eine interne Revision ins Rollen", kritisierte Schönleitner.

Spottlied

Erst nach der sogenannten Spottlied-Affäre im Dezember 2021 sei die Abteilungsleiterin vorübergehend suspendiert worden - die später wieder eingesetzt wurde. Bei der Weihnachtsfeier 2019 sollen sich Mitarbeiter der Umweltabteilung über Bürger der Gemeinde Schrems lustig gemacht haben, die auf Empfehlung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) belastetes Grundwasser nicht verwenden sollten.

Doch die interne Revision habe keine Mängel gefunden, der Rohbericht allerdings schon: "Das stimmt überhaupt nicht überein." Lackner begründete dies am Dienstag damit, dass die interne Revision andere Bereiche untersucht habe als der Rechnungshof. Schönleitner forderte personelle Konsequenzen an der Spitze der Abteilung.